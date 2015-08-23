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    «Бавария» предложила 20 миллионов за Комана

    Полузащитник «Ювентуса» Кингсли Коман входит в сфеоу интересов «Баварии». Немецкий гранд предложил за 19-летнего игрока юниорской сборной Франции 20 миллионов евро.
    Ранее «Ювентус» отказался продавать Комана «Баварии» за 15 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    23.08.2015 09:53
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    Комментарии (9)
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    Juve1897
    1440326630
    Ну и за 20 тоже не отдаст Бепп его.Только разве что если Гетце будет включен в сделку.
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    Caesar555
    1440330205
    Не нужен за такие деньги.
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    Caesar555
    1440330268
    Как на Бомбардире комменты удалять?
    Ответить
    Denbayern
    1440477141
    Посмотрим))
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    ologreds
    1694997332
    numo439991
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