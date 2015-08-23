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«Бавария» предложила 20 миллионов за Комана
«Бавария» предложила 20 миллионов за Комана
Полузащитник «Ювентуса»
Кингсли Коман
входит в сфеоу интересов «Баварии». Немецкий гранд предложил за 19-летнего игрока юниорской сборной Франции 20 миллионов евро.
Ранее «Ювентус» отказался продавать Комана «Баварии» за 15 миллионов.
Источник:
Football Italia
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23.08.2015 09:53
Германия. Бундеслига
Германия
Бавария
Ювентус
Коман Кингсли
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Комментарии (9)
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Juve1897
1440326630
Ну и за 20 тоже не отдаст Бепп его.Только разве что если Гетце будет включен в сделку.
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0
Caesar555
1440330205
Не нужен за такие деньги.
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0
Caesar555
1440330268
Как на Бомбардире комменты удалять?
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0
Denbayern
1440477141
Посмотрим))
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0
ologreds
1694997332
numo439991
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0
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