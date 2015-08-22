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    Серия А. «Лацио» оказался сильнее «Болоньи»

    Участнику Лиги чемпионов от Италии «Лацио» выпало открывать сезон матчем против «Болоньи», прошедшей ссылку в Серии В. Как и раньше, субботние гости не были фаворитами в противостоянии с «лациали». Римляне забили быстрый гол на 17-й минуте усилиями Лукаса Бильи, за которым летом выстраивались очереди, но он пока остается верен голубым цветам. Спустя шесть минут новичок клуба Рикардо Кишна увеличил преимущество. Подопечные же Делио Росси ответили только одним мячом под занавес первой половины.

    Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур

    Лацио (Рим) – Болонья – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Билья, 17; 2:0 – Кишна, 23; 2:1 – Манкозу, 43.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 23:49
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    Lazio-Kiev
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    Красиво играли, нервно победили.
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