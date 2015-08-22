Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Слуцкий: «У «Ростова» десять человек находятся за линией мяча»

    Слуцкий: «У «Ростова» десять человек находятся за линией мяча»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итог матчу шестого тура РФПЛ против «Ростова» (2:1).

    «Случилось так, что пропустили быстрый гол от такой оборонительной команды, как «Ростов». Тяжело взламывать зоны, когда у соперника десять человек находится за линией мяча. Единственным вариантом усиления атаки по ходу игры у нас был выход Понтуса Вернблума. Он должен был продавливать центральную зону. Это себя оправдало: швед принял участие в обеих голевых атаках. Нашего же состояния не хватало, чтобы привычными способами вскрыть такую качественно обороняющуюся команду», – сказал наставник.

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2015 20:26
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Doctor Klyde
    1440265345
    Командное движение у Ростова на порядок сильнее. Естественно тяжело, привыкли на индивидумах выезжать.
    Ответить
    Диктор
    1440268970
    А у вас судьи-так что не скулил бы.
    Ответить
    lordmrv
    1440269427
    страшно, что у нас такой тренер сборной.
    Ответить
    zoomorfobr
    1440270286
    Слуцкий гений. Вернблума в нападение, ставка сработала
    Ответить
    ologreds
    1694997336
    numo439939
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+