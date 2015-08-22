Слуцкий: «У «Ростова» десять человек находятся за линией мяча»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итог матчу шестого тура РФПЛ против «Ростова» (2:1).

«Случилось так, что пропустили быстрый гол от такой оборонительной команды, как «Ростов». Тяжело взламывать зоны, когда у соперника десять человек находится за линией мяча. Единственным вариантом усиления атаки по ходу игры у нас был выход Понтуса Вернблума. Он должен был продавливать центральную зону. Это себя оправдало: швед принял участие в обеих голевых атаках. Нашего же состояния не хватало, чтобы привычными способами вскрыть такую качественно обороняющуюся команду», – сказал наставник.