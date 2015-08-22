Салугин: «Надеюсь, что «Амкар» победит «Спартак»

Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился мнением о предстоящем матче шестого тура Российской Премьер-Лиги против Спартака».

«Это будет очень интересный матч. Надеемся, что будет много болельщиков, так как это добавляет мотивации. Что касается тактики: тяжело играть в атакующий футбол с такой командой, как «Спартак». Красно-белые сами очень много атакуют и доминируют. У нас же другая тактика. С нашей стороны будет красивый контратакующий футбол. Надеюсь, что нам удастся победить. Если в твои ворота не залетают мячи, то ты уже не проиграл», – сказал форвад в эфире «Авторадио – Пермь».