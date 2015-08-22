Видеотрансляция матча «Амкар» – «Спартак» – на «Бомбардире»

Шестой тур Российской Премьер-Лиги вчера стартовал встречей «Терека» и «Динамо» (1:1), а первым матчем сегодняшнего игрового дня станет «Амкар» – «Спартак».

У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Амкар» – «Спартак». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 15:00, не пропустите!