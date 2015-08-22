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    • Видеотрансляция матча «Амкар» – «Спартак» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Амкар» – «Спартак» – на «Бомбардире»

    Шестой тур Российской Премьер-Лиги вчера стартовал встречей «Терека» и «Динамо» (1:1), а первым матчем сегодняшнего игрового дня станет «Амкар» – «Спартак».

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Амкар» – «Спартак». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 15:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 11:36
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    Комментарии (4)
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    salonik
    1440242162
    Я лучше воспользуюсь Sopcast TV
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    borsch123
    1440246482
    Совсем обнаглели.По НТВ-ПЛЮС Спорт Плюс кажут,он бесплатный.
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1440250875
    МОВС НЕ ТО МОВС НЕ ТОТ...НОРМАЛЬНЫЙ НАП... РАНО ЗАМЕНИЛИ....НО ТУТ НА СЦЕНУ ВЫШЕЛ ПРОМЕС
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    ologreds
    1694997339
    numo439896
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