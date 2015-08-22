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    • Мирзов: «Мы полностью контролировали ход матча, но не хватило победного гола»

    Мирзов: «Мы полностью контролировали ход матча, но не хватило победного гола»

    Полузащитник «Терека» Резиаун Мирзов прокомментировал игру 6-го тура Чемпионата России против «Динамо» (1:1).

    «Мы полностью контролировали ход матча, у нас были опасные моменты и хорошие подходы к воротам соперников. В первом тайме упустили один момент, когда после прострела нам забили. А так, в целом, игра нам давалась. Все получалось, единственное, не получилось забить больше.

    Думаю, что счет несправедлив. Это уже третий домашний матч, в котором мы полностью контролируем ход игры, но не хватает победного гола. Хотели добиться победы. Будем работать еще на тренировках.

    Честно говоря, я не доволен своей игрой. Минуте на десятой я подвернул ногу и играл через боль. Дотерпел до перерыва, а потом попросил замену. Не все получалось. Сейчас нога побаливает. Сделаем МРТ, будет видно, что там», – сказал Мирзов.

    РФПЛ. «Терек» – «Динамо». Голы

    Источник: ФК «Ахмат»

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    22.08.2015 08:53
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