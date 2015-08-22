Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Ювентус» отклонил предложение «Челси» о покупке Погба за 120 миллионов

    «Ювентус» отклонил предложение «Челси» о покупке Погба за 120 миллионов

    Руководство «Ювентуса» отклонило предложение «Челси» по поводу трансфера полузащитника Поля Погба, утверждает Sky Sport.

    Ранее появилась информация о том, что лондонцы готовы отдать за 22-летнего француза 120 миллионов евро. Тем не менее, туринцы не рассматривают варианты с продажей хавбека, независимо от предлагаемой цены.

    В минувшем сезоне Погба провел в составе «Ювентуса» 26 матчей в Серии А, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.


    Трансферные слухи. Промес готов стать заменой Де Брюйне, Мхитарян согласился перейти в «Ливерпуль»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2015 06:39
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    catalan_from_baku
    1440231412
    Видимо Барса уже согласовала трансфер ))
    Ответить
    Juve1897
    1440238217
    Опа! Вот это действительно интересный поворот!Похоже сам Поль не хочет в Челси.
    Ответить
    ologreds
    1694997340
    numo439869
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+