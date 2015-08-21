Иванов: «По Страндбергу договаривались полчаса»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал арендный трансфер в своей клуб нападающего московского ЦСКА Карлоса Страндберга.

«Мы взяли Страндберга в аренду, потому что считаем, что этот футболист сможет помочь нашей команде. Мы хотим, чтобы он заиграл у нас, а потом помог одному из ведущих наших клубов. Поэтому наш выбор пал именно на него. К тому же сейчас мы видим, что Сейду Думбия пришел в ЦСКА и Карлосу много времени не пришлось бы проводить на поле. Так что мы взяли этого молодого футболиста и надеемся на то, что он нам поможет, а затем ЦСКА в Лиге чемпионов и дальше. Долго ли шли переговоры с ЦСКА об аренде Страндберга? Полчаса.

Скорее всего, футболист не сможет сыграть против ЦСКА по условиям аренды», – сказал функционер.