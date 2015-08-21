Рахимов: «Все голы этого сезона «привезли» себе сами»

Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов подвел итогу матчу шестого тура РФПЛ против московского «Динамо» (1:1).

«Комментарий можно взять с прошлого матча, который мы играли дома. Сегодня первый же подход к нашим воротам обернулся голом. Причем все голы, которые мы пропустили в этом сезоне, мы привезли себе сами. Я не видел в них каких-либо комбинационных действий соперника. А мы при этом свои моменты реализовать не можем. В первом тайме у соперника был хороший контроль мяча, комбинации, понятно. Что во второй тайме они играли от обороны.

Нам нужно в штрафной играть быстрей, там нет пауз, чтобы остановиться и посмотреть. К сожалению, мы этого не сделали. Во втором тайме были моменты, но и там нужно реализовывать — головой бил Аблайе Мбенг, Исмаил Айссати бил отскочивший мяч с восьми метров. Мы не выигрываем, мы и не проигрываем. Мы сможем повернуть удачу в свою сторону, если больше прибавим в агрессии, если будем доигрывать эпизоды в обороне», – резюмировал наставник.