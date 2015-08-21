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Уткин: «Слуцкий — известный трус»

21 августа 2015, 22:46
116

Известный футбольный комментатор Василий Уткин дал оценку выбору игроков главным тренером сборной России Леонидом Слуцким на ближайшие матчи отборочного цикла к ЧМ-2018.

«При новом тренере его многие ждали. Некоторые даже скучали: ведь уж скоро, скоро, полагается уже распубликовать, но нет; чего же он ждет? Ну, чего тянет? Он же наш, он всех игроков знает. Может быть, трусит снова? Он же известный трус. Хоть и пионер четвертьфинала в Лиге. Хоть и выиграл два чемпионата подряд и еще что-то. Ну ладно. Нерешительный. И вот список. Ну, и вот то, чего мы ждали, а некоторые – даже с нетерпением. Мы увидели в нем, например, Александра Ерохина. Давайте теперь обсудим, насколько это судьбоносно! Нет, то есть я допускаю, что в итоге это будет судьбоносно. Просто сейчас разговаривать не о чем.

Но знаете, о чем мне сейчас вдруг подумалось? Ровно о том, что, может быть, Слуцкий после (и в продолжение) этой многолетней работы в ЦСКА, где он все уже придумал, где все те же игроки, где искусство тренера в том, чтобы поддерживать и манипулировать созданным... А вдруг ему скучно и захотелось поиграть с другими людьми? Мало ли, может, ему осточертел Игорь Акинфеев, и он уже второй год мечтает посмотреть, как под Сергеем Игнашевичем и Василием Березуцким сыграет Артем Ребров? Хоть бы и ради прикола. Или Акинфеев, но под Владимиром Гранатом (звучит даже как блюдо!) Вдруг ему приелась пыль из-под пяток Ахмеда Мусы, а занимает его вот эта смоловская ленца, готовая взорваться в определенный момент? Или высший шик – Александр Кокорин крайним защитником? Вы не забывайте, Слуцкий же квнщик. Может быть, он вообще согласился принять эту сборную не потому, что он романтик (это-то известно, тут ничего нового, просто много прекрасного), а потому, что ЦСКА... Я люблю эту команду, но она такая нудная. В том смысле, что состав на завтрашнюю игру любой назовет максимум с двумя ошибками, и раскажет, как играть будет – вот в этом смысле нудная. И прикипел к ней душой Леонид Викторович (продолжаю фантазировать я), но уже осточертело без нового. У него же в ЦСКА нет Ерохина? Нет. А тут есть.

Я это потому все говорю, идиотизмы все эти, что я не только от сборной жду результата; это и так понятно. Мне очень интересно, что нового раскроется в Леониде Слуцком», - написал Уткин.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (116)
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RamonCSKA
1440215663
Уткин еще много себе врагов нажил ,в лице болелов ЦСКА,ИВАНОВА ИЗ ГОС ДУМЫ,Слуцкого,Мутко ,Гинера и тд ему мало проблем с канделаки Комментатор не имеет право кидаться такими речами,в его думке монологе слышна зависть просто
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zanuda
1440245866
Уткин известный чудак на букву М!!!
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Armeec68
1440245976
я бы сказал какой Дятел - этот Уткин!
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real &anji
1440247200
Месси лох
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mik1954
1440253119
Да ничего путного все равно не получится, будь то со Слуцким трусом или Слуцким героем. Упущено время, не раскрыты таланты, потеряно, похоже безвозвратно чувство победителя, а приобретено ощущение второсортности. Дабы случился прорыв нужен успех, а с имеющимся материалом он возможен навряд ли, увы...
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Андрэан
1440254581
толку не будет.клуб не сборная.в цска стабильность наработаная годами.
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gennadiy
1440254679
Какой то бред написали...
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астраханец
1440254727
Мне кажется будет команда как при Адвокаате... 14-15 игроков, не более
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salonik
1440258840
Ахахахахаахахахаха, и это говорит надменное жирное убожество, которое даже грузинскую минетчицу не смогло на место поставить?)))
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andreipenkov
1440525847
Даааа, Уткин...... Я был хорошего мнения о Вас..... Чё за "химарь" Вы принимаете ??? Это ж надо !!! ... бред такой нести !!!! я в шоке !!!!
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