РФПЛ. «Терек» и «Динамо» обменялись голами

Первый же матч шестого тура РФПЛ таил в себе немалое количество интриг. Сможет ли «Терек», наконец, победить и остановить шатание кресла под Рашидом Рахимовым; сможет ли «Динамо» продолжить становление на путь истины... Все это подогревало интерес к поединку. Непосредственно перед ним активности добавило известие, что Александр Кокорин еще вовсе не в Манчестере, а выйдет в Грозном в стартовом составе. Именно этот игрок на 41-й минуте склонил чашу весов в пользу бело-голубых, чем вновь породил массу плоских шуток о скором переезде в Англию. Как Кокорин стал героем под занавес первой половины, так и стал антигероем на заре тайма второго, когда вдруг решил ударить Адилсона в паузе. Это красная карточка, и «Динамо» осталось в меньшинстве. Бог его знает, случилось бы это при Кокорине, но на 69-й минуте Маурисио счет сравнял.

Думается, что именно ничья лучшего всего отражает соотношение между коллективами, на данном этапе они стоят друг друга.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

Терек (Грозный) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Кокорин, 41; 1:1 – Маурисио, 69.

Терек: Годзюр, Уциев, Кудряшов, Родолфо (Ахъядов, 81), Семенов, Иванов, Маурисио, Мирзов (Мбенге, 46), Адилсон, Айссати, Садаев (Лебеденко, 46).

Динамо: Габулов, Дьяков, Губочан, Козлов, Морозов, Жирков (Дуглас, 70), Денисов, Ионов, Ташаев (Катрич, 84), Зобнин, Кокорин.

Предупреждения: Адилсон, 68; Маурисио, 85; Уциев, 90+3.

Удаление: Кокорин, 48.

Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).