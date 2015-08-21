Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    РФПЛ. «Терек» и «Динамо» обменялись голами

    Первый же матч шестого тура РФПЛ таил в себе немалое количество интриг. Сможет ли «Терек», наконец, победить и остановить шатание кресла под Рашидом Рахимовым; сможет ли «Динамо» продолжить становление на путь истины... Все это подогревало интерес к поединку. Непосредственно перед ним активности добавило известие, что Александр Кокорин еще вовсе не в Манчестере, а выйдет в Грозном в стартовом составе. Именно этот игрок на 41-й минуте склонил чашу весов в пользу бело-голубых, чем вновь породил массу плоских шуток о скором переезде в Англию. Как Кокорин стал героем под занавес первой половины, так и стал антигероем на заре тайма второго, когда вдруг решил ударить Адилсона в паузе. Это красная карточка, и «Динамо» осталось в меньшинстве. Бог его знает, случилось бы это при Кокорине, но на 69-й минуте Маурисио счет сравнял.

    Думается, что именно ничья лучшего всего отражает соотношение между коллективами, на данном этапе они стоят друг друга.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

    Терек (Грозный) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Кокорин, 41; 1:1 – Маурисио, 69.

    Терек: Годзюр, Уциев, Кудряшов, Родолфо (Ахъядов, 81), Семенов, Иванов, Маурисио, Мирзов (Мбенге, 46), Адилсон, Айссати, Садаев (Лебеденко, 46).

    Динамо: Габулов, Дьяков, Губочан, Козлов, Морозов, Жирков (Дуглас, 70), Денисов, Ионов, Ташаев (Катрич, 84), Зобнин, Кокорин.

    Предупреждения: Адилсон, 68; Маурисио, 85; Уциев, 90+3.

    Удаление: Кокорин, 48.

    Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2015 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    podsolnuh
    1440184165
    кокорин-
    Ответить
    Neuturungal
    1440186902
    Кокорин подвел команду по-крупному. Динамо вело игру до удаления. Однако команда меня порадовала: все кроме Кокорина - футбольные бойцы. В том числе Морозов и Зобнин. Из них будет толк. А Тереку надо бы больше думать о том, как переиграть соперника, а не о том, как устрашить его ударами исподтишка по лицу (локтем как Адилсон или ребром ладони как Маурисио). Неужели Рахимов не может донести до своих игроков элементарную мысль - или вы тупо подличаете и провоцируете соперников, после чего окончательно теряете игру и вылетаете в ФНЛ, или вы играете по-настоящему и являетесь крепким середняком РПЛ. И еще один момент - почему в стартовом составе Терека каждый раз появляется всадник без головы, которого каждый раз меняют в перерыве. Недостаточно одного чеченца -Уциева - нужен еще один, даже если он ломает игру?
    Ответить
    ologreds
    1694997342
    numo439844
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+