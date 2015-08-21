Кассано: «Главное — не быть идиотом»

Новоиспеченный нападающий итальянской «Сампдории» Антонио Кассано дал комментарий по поводу своего перехода.

«Я мечтал сюда вернуться, благодарю за это президента клуба. Буду стремиться проявить себя еще краше, чем раньше. Отмечу, что в Генуе я отнюдь не из-за денег, ведь в таком случае нужно отправляться в совершенно другие чемпионаты. Теперь самое главное — не быть идиотом, не творить глупые вещи. Я дал обещание по этому поводу президенту. Сейчас я еще не очень готов физически, необходимо сбросить пару килограммов.

Кроме прочего, стремлюсь играть еще и за сборную Италии», – заявил Кассано.