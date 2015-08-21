Яровинский: «Урал» сделает Страндберга сильнее»

Глава селекционной службы московского ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал отправку форварда «армейцев» Карлоса Страндберга в аренду в екатеринбургский «Урал».

«Мы отдали Карлоса в аренду, поскольку футболист сможет отыграть 10 полных матчей в Премьер-Лиге. Это потрясающая ситуация. «Урал» — хороший клуб, в котором работает замечательный тренер. У всех было одинаковое понимание процесса: и у агентов игрока, и у клуба. В ЦСКА убеждены, что обратно в команду Страндберг вернется ещe более сильным нападающим. В этом и состоит вся идея. Сам игрок и его представители понимают, насколько необходима игровая практика, поэтому возможность перейти в «Урал» восприняли с большим энтузиазмом. Мы отдали его в аренду без права выкупа и только до зимы, так как всерьез рассчитываем на Страндберга. Мы отдаем людей в аренду, поскольку верим в них, а не из-за того, что они нам не нужны. Тренерский штаб ЦСКА часто является инициатором подобного рода развития событий, понимая всю необходимость этого», – заявил функционер.