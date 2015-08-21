Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Яровинский: «Урал» сделает Страндберга сильнее»

    Глава селекционной службы московского ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал отправку форварда «армейцев» Карлоса Страндберга в аренду в екатеринбургский «Урал».

    «Мы отдали Карлоса в аренду, поскольку футболист сможет отыграть 10 полных матчей в Премьер-Лиге. Это потрясающая ситуация. «Урал» — хороший клуб, в котором работает замечательный тренер. У всех было одинаковое понимание процесса: и у агентов игрока, и у клуба. В ЦСКА убеждены, что обратно в команду Страндберг вернется ещe более сильным нападающим. В этом и состоит вся идея. Сам игрок и его представители понимают, насколько необходима игровая практика, поэтому возможность перейти в «Урал» восприняли с большим энтузиазмом. Мы отдали его в аренду без права выкупа и только до зимы, так как всерьез рассчитываем на Страндберга. Мы отдаем людей в аренду, поскольку верим в них, а не из-за того, что они нам не нужны. Тренерский штаб ЦСКА часто является инициатором подобного рода развития событий, понимая всю необходимость этого», – заявил функционер.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2015 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997342
    numo439834
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+