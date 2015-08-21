РФС отправил в ФИФА новые материалы по инциденту с Фримпонгом

Как сообщила ФИФА, в пятницу организация получила дополнительные информационные и аналитические материалы по инциденту, случившемся в матче первого тура РФПЛ «Спартак» – «Уфа» (2:2), когда игрок гостей Эммануэль Фримпонг показал неприличный жест трибунам в ответ якобы на оскорбления с их стороны.

«Мы можем подтвердить, что по нашему запросу мы получили дополнительную информацию от РФС. Сейчас материал требует анализа. До его рассмотрения мы не можем сказать больше», – сказали в ФИФА.

Африканец уже «отсидел» двухматчевую дисквалификацию от КДК РФС.