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    • РФС отправил в ФИФА новые материалы по инциденту с Фримпонгом

    РФС отправил в ФИФА новые материалы по инциденту с Фримпонгом

    Как сообщила ФИФА, в пятницу организация получила дополнительные информационные и аналитические материалы по инциденту, случившемся в матче первого тура РФПЛ «Спартак» – «Уфа» (2:2), когда игрок гостей Эммануэль Фримпонг показал неприличный жест трибунам в ответ якобы на оскорбления с их стороны.

    «Мы можем подтвердить, что по нашему запросу мы получили дополнительную информацию от РФС. Сейчас материал требует анализа. До его рассмотрения мы не можем сказать больше», – сказали в ФИФА.

    Африканец уже «отсидел» двухматчевую дисквалификацию от КДК РФС.

    Источник: ТАСС

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    21.08.2015 19:13
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    Комментарии (2)
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    dguda
    1440174126
    Что он там ещё показал?
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    ologreds
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