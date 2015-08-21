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    Роббен: «Хочу снова быть важной частью «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в преддверии матча второго тура Бундеслиги, в которым мюнхенцы сыграют с «Хоффенхаймом», дал небольшое интервью официальному сайту клуба.

    «Нам будет не просто. «Хоффенхайм» не та команда, которая закрывается на своей половине поля и ждет своего шанса. Они будут оказывать давление по ходу всей игры. Мы должны быть осторожны. Наша цель проста: показывать с первых минут свою игру, страсть и жажду победы. Выходить на поле максимально заряженными.

    Только с таким настроем мечта о четвертом чемпионстве подряд может стать явью. Мы станем частью истории. Это будет что-то особенное Прошлый сезон я вспоминать не хочу. Полученная весной травма и время, ушедшее на восстановление позади. Сейчас я в предвкушении сезона, получаю большое удовольствие от игр и тренировок. Хочу снова быть важной часть «Баварии»», – сказал Роббен.

    Источник: ФК «Бавария»

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    21.08.2015 11:33
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