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    • Виллаш-Боаш: «Матчи с «Рубином» никогда не бывают простыми»

    Виллаш-Боаш: «Матчи с «Рубином» никогда не бывают простыми»

    Главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в преддверии матча с «Рубином» в рамках шестого тура Премьер-лиги рассказал в каком состоянии сине-бело-голубые подходят к поединку.

    «Не стал бы говорить, что нужна какая-то особая мотивация. Мы должны выходить на поле и выигрывать всегда, чтобы стать чемпионами. Это и есть наша лучшая мотивация. Матчи с «Рубином» никогда не бывают простыми, в прошлом сезоне нам с трудом далась победа в Казани», – сказал португалец.

    Полный текст интервью Виллаш-Боаша читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2015 11:15
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    Комментарии (2)
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    ФК Зенит всея Руси
    1440165112
    Давайте просто готовиться, при должном настрое задача нам по силам.
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