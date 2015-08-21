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    • Главный тренер «Зальцбурга»: «Нам не хватило концентрации»

    Главный тренер «Зальцбурга»: «Нам не хватило концентрации»

    Главный тренер «Зальцбурга Петер Цайдлер после матча раунда плей-офф Лиги Европы против минского «Динамо» одной из причин поражения австрийцев назвал потерю концентрации Специалист также отметил кадровые проблемы команды.

    «Нам немного не хватило концентрации. Нужно серьезно добавить. Это поражение повлияло на моральный дух. Второй гол? Еще не смотрел повтор, но команда говорит, что мяч забивался из офсайда. Лично я положения вне игры не заметил. Что ж, в ответном матче надо забивать как минимум два гола.

    У нас из-за травм отсутствуют четыре форварда. Однако через неделю кое-кто из них уже вернется в строй. Было множество игр, когда команда в первой игре выигрывала 2:0, а в ответной встрече уступала. Нужно не сдаваться и сделать все возможное, чтобы одержать победу по сумме двух поединков», – сказал Цайдлер.

    Источник: УЕФА

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    21.08.2015 08:51
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