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    • Вратарь «Мальме»: «Не хотел оскорбить игроков «Селтика» назвав их свиньями»

    Вратарь «Мальме»: «Не хотел оскорбить игроков «Селтика» назвав их свиньями»

    Шведский вратарь «Мальме» Йохан Виланд заявил, что у него не было намерения оскорбить игроков «Селтика», когда он назвал их свиньями. Футболист объяснил, что имел ввиду стиль игры соперника.

    «Да, я назвал «кельтов» свиньями. Я имел в виду их стиль игры. Это было неудачно подобранное слово, которое при переводе на английский язык приобретает более оскорбительный характер. Понятие «играть как свинья» в шведском языке означает грязный футбол. Встреча действительно была жeсткой, как и ожидалось. Когда мы отбирали мяч, «кельты» тут же выражали недовольство», – объяснил свои слова Виланд.

    Напомним, первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Мальме» закончился победой шотландской команды со счетом 3:2.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2015 07:19
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    Комментарии (2)
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    ФК Зенит всея Руси
    1440135086
    А это вообще и не оскорбление. У нас такое и на стадионе "Открытие" написано, и на форме с ромбиком, и на краснобелых шарфиках. Никто не обижаются, все понимают как должное.
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    ologreds
    1694997352
    numo439709
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