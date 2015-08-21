Вратарь «Мальме»: «Не хотел оскорбить игроков «Селтика» назвав их свиньями»

Шведский вратарь «Мальме» Йохан Виланд заявил, что у него не было намерения оскорбить игроков «Селтика», когда он назвал их свиньями. Футболист объяснил, что имел ввиду стиль игры соперника.

«Да, я назвал «кельтов» свиньями. Я имел в виду их стиль игры. Это было неудачно подобранное слово, которое при переводе на английский язык приобретает более оскорбительный характер. Понятие «играть как свинья» в шведском языке означает грязный футбол. Встреча действительно была жeсткой, как и ожидалось. Когда мы отбирали мяч, «кельты» тут же выражали недовольство», – объяснил свои слова Виланд.

Напомним, первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Мальме» закончился победой шотландской команды со счетом 3:2.