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    • Павлюченко назвал Бубнова и Ловчева психически ненормальными

    Павлюченко назвал Бубнова и Ловчева психически ненормальными

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко сказал все, что он думает о футбольных экспертах Евгении Ловчеве и Александре Бубнове.

    «Вы знаете, для меня Бубнов — пустое место. Я никогда его не слушаю, хотя в первое время иногда обращал внимание. Я просто понял, что это психически ненормальный человек. Для меня его мнение ничего не значит. Если брать Бубнова или Ловчева, то можно назвать их клоунами. Клоунами российского футбола. Над ними же все смеются. Можно всегда прочитать их интервью, поднять себе настроение. А по сути, это психически ненормальные люди. Больше не хочу о них говорить», – не стесняется в выражениях футболист.

    Также Павлюченко рассказал, чье мнение для него имеет значение.

    «Если меня критикует моя семья, мои друзья, мои родители, то я их слушаю. Могу прислушаться, согласиться. Но если меня критикуют те, кто просто получает за это деньги, то я прислушиваться к их мнению не собираюсь. В том числе, к мнению вышеназванных персонажей. Я не обращаю на них внимание».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.08.2015 01:05
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ФК Зенит всея Руси
    1440135275
    Не любит Рома легенд спартаковского клуба.
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    Niepel
    1440135503
    Да, тебе "спящий" до них ещё спать и спать! Эти ребята - бойцы были, не то, что ты - "капустособиратель",
    Ответить
    suhow6
    1440135910
    правильно они все говорят... они были лучшие в свое время
    Ответить
    Рубик Кубик
    1440136135
    Деревяшка обиделась на легенд.
    Ответить
    bomba+
    1440140670
    Роман,а если Вас будут критиковать болельщики с огромным стажем и что-то понимающие в футболе?Вы тоже будете обижаться?Вы себя считаете нападающим,но забиваете крайне мало.Забивайте по 15-18 голов за сезон и Вас будут носить на руках!!!
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    Krasnodar 123
    1440142447
    МНОГО НА СЕБЯ ВЗЯЛ РОМА! СМОТРИ ШТАНЫ ЛОПНУТ!
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    keks 05
    1440143868
    а сами вы кто выдали одно Евро на кураже выдали один сезон в англии и все пдц легенды
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    Hazar1950
    1440144065
    Истерика...
    Ответить
    vitaliy777
    1440144897
    Он прислушивается к семье, друзьям, родителелям.... а к тренеру этот Осел прислушивается?
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    ologreds
    1694997352
    numo439698
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