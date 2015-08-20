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    • Балотелли ждет результатов «Лацио» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

    Балотелли ждет результатов «Лацио» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

    «Лацио» и «Ливерпуль» практически договорились об аренде нападающего Марио Балотелли, однако пока нет согласия самого игрока на этот переход.

    Сообщается, что Балотелии согласен играть за «Лацио» только в том случае, если римляне пробьются в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч раунда плей-офф между «Лацио» и «Байером» завершился победой итальянцев со счетом 1:0, так что вероятность этого трансфера велика. Ответный матч пройдет в среду в Германии.

    Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс ясно дал понять, что Балотелли не входит в его планы на этот сезон, и предложил футболисту заняться поисками нового места работы.

    Источник: Football Italia

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    20.08.2015 19:49
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    Комментарии (4)
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    El_Chori
    1440090482
    Хитер) но лучше уж туда, чем в Сампу Картеру хоронить
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    CHAMPION-777
    1440105155
    мне одному кажется что марио не в том положении чтобы ждать или выбирать???? по моему балбес должен хвататься за любую возможность уйти из ливера,может быть заиграет и за лацио
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    ologreds
    1694997354
    numo439674
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