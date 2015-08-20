«Челси» предложил 55 миллионов за нападающего «Монако»

«Челси» сделал «Монако» предложение по поводу покупки нападающего Антони Мартиаля. Молодой француз здорово выглядел в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов.

По сообщениям источников, игрок очень нравится Жозе Моуринью, и лондонский клуб готов раскошелиться. Монегаски пока не собираются продавать игрока, однако ситуация может поменяться в случае их вылета из текущего розыгрыша главного европейского турнира.

Напомним, «Монако» необходимо преодолеть дефицит в два гола после гостевого поражения от «Валенсии» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.