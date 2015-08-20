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    «Челси» предложил 55 миллионов за нападающего «Монако»

    «Челси» сделал «Монако» предложение по поводу покупки нападающего Антони Мартиаля. Молодой француз здорово выглядел в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    По сообщениям источников, игрок очень нравится Жозе Моуринью, и лондонский клуб готов раскошелиться. Монегаски пока не собираются продавать игрока, однако ситуация может поменяться в случае их вылета из текущего розыгрыша главного европейского турнира.

    Напомним, «Монако» необходимо преодолеть дефицит в два гола после гостевого поражения от «Валенсии» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

    Источник: AS

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    20.08.2015 12:14
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    Комментарии (12)
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    CSKA471
    1440062919
    Куда им столько напов????коста, реми, фалькао, сейчас педро, и еще Мартиаль?????
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    джон базелон
    1440063223
    А как же лучший форвард современности,упустите же Кокорина!
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    ANTO)
    1440065610
    мда уж !
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    Bonduranty
    1440066033
    Если перейдет, то у него будет мало игрового времени, лучше отстанься или переходить в другой клуб нежели Челси
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    Don Drakon
    1440066798
    Уморительная новость конечно. И источник достоверный. Простая утка, Челси не нужны нападающие.
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    cannabisSs
    1440068246
    он и 20 не стоит)) Челси нужен нормальный центральный защитник а не нападающий
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    Dgad
    1440072527
    Пока что мало кто за него отдаст такие деньги,да и 20 то не дадут,но парень талант,в свои года уже за основу Монегасков играет и притом не плохо.
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    Garrincha58
    1440075463
    возьмите Кокорина и Дзюбу за 15-20 и будет у вас наша победная связка которая принесет нам деревянные медали на ЧМ 2018 а Мутко скажет во как мы всех жахнули
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    dzvinka
    1440079657
    а зачем моуру нападающие если у него игратют только опорники и защитники, он из АП даже делает полуопорников... мариновать чтоли будет опять.
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    ologreds
    1694997356
    numo439629
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