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    • Вице-президент «Монако» : «В XXI веке пришло время вводить видеоарбитра»

    Вице-президент «Монако» : «В XXI веке пришло время вводить видеоарбитра»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался недоволен арбитражом первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Валенсией» (1:3). Васильев считает, что настало время вводить видеоарбитра.

    «Теперь нужно сосредоточиться на ответном матче. Отыграться будет трудно, но шансы на выход в групповой этап еще не потеряны. Мы должны верить в них.

    Надеюсь, болельщики придут на стадион «Луи II» и поддержат команду, как это сделали в первом матче болельщики «Валенсии».

    В XXI веке пришло время вводить видеоарбитра. Ставки очень высоки. Надеюсь, судейство во втором матче с «Валенсией» будет лучше», – сказал Васильев.

    Источник: ФК «Монако»

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    20.08.2015 09:36
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