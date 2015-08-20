Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Юран: «Если бы «МЮ» интересовался Кокориным, все бы об этом знали»

    Юран: «Если бы «МЮ» интересовался Кокориным, все бы об этом знали»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран не верит, что форвардом «Динамо» Александром Кокориным интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Специалист считает, что представитель игрока своими заявлениями пытается привлечь внимание английских клубов к футболисту.

    «Такие клубы, как «МЮ» или «Тоттенхэм», сразу начинают вести переговоры и сразу проявляют конкретику. Если бы они имели интерес к Кокорину, они бы его уже обозначили… Если судить по играм за сборную и «Динамо», «МЮ» и «Тоттенхэм» – явно не уровень Александра…

    Понятно, что в таких ситуациях появляются комментарии представителя игрока. Агенты. А где комментарии от клуба? Может быть, есть расчет, что английские клубы обратят внимание на Кокорина? Но, повторюсь, такие команды, как правило, несколько месяцев ведут игроков.

    Не знаю. Во всяком случае, от «МЮ» и «Тоттенхэма» об интересе к Кокорину я ничего не слышал», – сказал Юран.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2015 07:44
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    джон базелон
    1440049073
    С такой игрой Кокорину место в Шиннике!
    Ответить
    suhow6
    1440051446
    вот именно. это утка
    Ответить
    suhow6
    1440051466
    такой лох им точно не нужен
    Ответить
    ologreds
    1694997358
    numo439607
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+