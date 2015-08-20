Юран: «Если бы «МЮ» интересовался Кокориным, все бы об этом знали»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран не верит, что форвардом «Динамо» Александром Кокориным интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Специалист считает, что представитель игрока своими заявлениями пытается привлечь внимание английских клубов к футболисту.

«Такие клубы, как «МЮ» или «Тоттенхэм», сразу начинают вести переговоры и сразу проявляют конкретику. Если бы они имели интерес к Кокорину, они бы его уже обозначили… Если судить по играм за сборную и «Динамо», «МЮ» и «Тоттенхэм» – явно не уровень Александра…

Понятно, что в таких ситуациях появляются комментарии представителя игрока. Агенты. А где комментарии от клуба? Может быть, есть расчет, что английские клубы обратят внимание на Кокорина? Но, повторюсь, такие команды, как правило, несколько месяцев ведут игроков.

Не знаю. Во всяком случае, от «МЮ» и «Тоттенхэма» об интересе к Кокорину я ничего не слышал», – сказал Юран.