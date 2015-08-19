Нолито: «Мой переход в «Барселону» в руках «Сельты»

Нападающий «Сельты» Нолито не исключает возможности перехода в «Барселону».

Нолито знаком главному тренеру каталонцев Луису Энрике по работе с «Сельтой», и наставник видит в нем подходящую замену Педро, который вот-вот покинет клуб.

«Все в руках «Сельты». В моем договоре прописана клаусула, так что «Барселоне» нужно вести переговоры с моим клубом, если она хочет меня подписать», – говорит Нолито.

«Понимаю, что играть в «Барселоне» сложно. Но даже если я перейду в эту команду и буду выходить на поле реже, чем обычно, это все равно даст мне очень многое. Сельта — мой дом, но если отправлюсь в «Барселону», то лишь потому, что считаю ее лучшей командой».

В прошлом сезоне чемпионата Испании Нолито забил 13 мячей и отдал столько же результативных передач.