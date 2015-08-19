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    Нолито: «Мой переход в «Барселону» в руках «Сельты»

    Нападающий «Сельты» Нолито не исключает возможности перехода в «Барселону».

    Нолито знаком главному тренеру каталонцев Луису Энрике по работе с «Сельтой», и наставник видит в нем подходящую замену Педро, который вот-вот покинет клуб.

    «Все в руках «Сельты». В моем договоре прописана клаусула, так что «Барселоне» нужно вести переговоры с моим клубом, если она хочет меня подписать», – говорит Нолито.

    «Понимаю, что играть в «Барселоне» сложно. Но даже если я перейду в эту команду и буду выходить на поле реже, чем обычно, это все равно даст мне очень многое. Сельта — мой дом, но если отправлюсь в «Барселону», то лишь потому, что считаю ее лучшей командой».

    В прошлом сезоне чемпионата Испании Нолито забил 13 мячей и отдал столько же результативных передач.

    Источник: Marca

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    19.08.2015 23:54
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    Комментарии (3)
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    NEOn13
    1440045268
    Результативность отличная, при том что он играет в Сельте, в Барселоне он будет забивать не меньше уверен, главное дать парню игровое время.
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    ВикторЮве
    1440091902
    хорошее приобретение
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    ologreds
    1694997360
    numo439585
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