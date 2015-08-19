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    Гарай является главной трансферной целью «Валенсии»

    Защитник питерского «Зенита» Эсекьель Гарай стал главной трансферной целью испанской «Валенсии».

    «Летучие мыши» находятся в активном поиске центрального защитника, который смог бы стать заменой Николасу Отаменди, собирающему чемоданы в Англию. Сообщается, что лучшим кандидатом на место в центре своей обороны валенсийцы считают Эсекьеля Гарая. В качестве других вариантов испанским клубом рассматриваются Антонио Рюдигер из «Штуттгарта», Стефан де Врей из «Лацио» и Эмануэль Маммана из аргентинского «Ривер Плейта».

    «Валенсия» планирует завершить сделку по приобретению одного из игроков до окончания трансферного окна.

    Источник: AS

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    19.08.2015 15:31
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    Комментарии (5)
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    brewery
    1439987854
    Вице-чемпион мира может быть целью любого клуба, но кто же его отдаст?
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    ФК Зенит всея Руси
    1439989409
    Слабо верится. Это утка.
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    Stepurko Oleg
    1439989487
    Админы,что за кошмар!! Одна реклама на сайте!! Невозможно читать новости,я не говорю уже о статьях!!! Прощайте тогда полностью сайт под рекламу!!! Надоели уже!!!
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    YoRkA
    1440001318
    эти пустые слухи про гарайя уже бесят. никуда не уйдёт. ни сейчас, ни через 2 года, это ведь ясно как день
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    ologreds
    1694997362
    numo439533
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