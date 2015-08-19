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    • Главный тренер «Базеля»: «Предыдущие победы над «Маккаби» не имеют значания»

    Главный тренер «Базеля»: «Предыдущие победы над «Маккаби» не имеют значания»

    Главный тренер «Базеля» Урс Фишер в преддверии матча плей-офф Лиги чемпионов против «Маккаби» (Тель-Авив) сказал, что сейчас две предыдущие победы швейцарцев над израильтянами не имеют никакого значения.

    «Мы дважды выбивали „Маккаби“ из еврокубков, но это не имеет никакого значения. Нас ждут два новых матча. У обеих команд изменились составы и тренеры, так что всe совершенно по-другому. Смысла изучать прошлое сейчас нет. Никакого напряжения в нашей команде тоже нет. Мы уже поймали игровой ритм, с восстановлением тоже не испытываем никаких проблем», – сказал Фишер.

    Источник: УЕФА

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    19.08.2015 09:48
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