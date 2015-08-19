Агент Де Брюйне: «Кевин пошутил, сказав, что останется в «Вольфсбурге»

Патрик Де Костер, агент полузащитника «Вольфсбурга» Кевина де Брюйне, считает, что его клиента спровоцировали на заявление о будущем.

Накануне на церемонии вручения наград спортсменам, выступающим в Германии, ведущий попросил де Брюйне сказать, что он будет играть за «Вольфсбург» в следующем сезоне, что бельгиец и сделал.

«Де Брюйне попросили выступить на немецком, не родном для него языке. Я в ярости от произошедшего. Кевин хотел проявить уважение, придя на эту церемонию.

Решение о его будущем еще не принято.Это была шутка, но нас она не порадовала. Фраза тут же разошлась по соцсетям и СМИ как заявление, хотя была лишь шуткой», – сказал Де Костер.

Напомним, что «Манчестер Сити» проявляет активный интерес к бельгийцу, а спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что игрок останется вкоманде..