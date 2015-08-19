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    • Агент Де Брюйне: «Кевин пошутил, сказав, что останется в «Вольфсбурге»

    Агент Де Брюйне: «Кевин пошутил, сказав, что останется в «Вольфсбурге»

    Патрик Де Костер, агент полузащитника «Вольфсбурга» Кевина де Брюйне, считает, что его клиента спровоцировали на заявление о будущем.

    Накануне на церемонии вручения наград спортсменам, выступающим в Германии, ведущий попросил де Брюйне сказать, что он будет играть за «Вольфсбург» в следующем сезоне, что бельгиец и сделал.

    «Де Брюйне попросили выступить на немецком, не родном для него языке. Я в ярости от произошедшего. Кевин хотел проявить уважение, придя на эту церемонию.

    Решение о его будущем еще не принято.Это была шутка, но нас она не порадовала. Фраза тут же разошлась по соцсетям и СМИ как заявление, хотя была лишь шуткой», – сказал Де Костер.

    Напомним, что «Манчестер Сити» проявляет активный интерес к бельгийцу, а спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что игрок останется вкоманде..

    Источник: Sports.ru

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    19.08.2015 08:53
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ftg
    1439972781
    Пошутил он,а он? и он пошутил :)
    Ответить
    Ftg
    1439972813
    Агент напомнил Кевину что с деньгами не шутят :)
    Ответить
    Pravdin_V
    1439986320
    Агенты это зло! Парень хочет играть за свою команду, а этот алчный мерзавец сбивает с толку!
    Ответить
    ologreds
    1694997366
    numo439498
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