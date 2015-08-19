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    Милинкович:«Все равно дома необходимо забивать»

    Главный тренер сербского «Партизана» Зоран Милинкович прокомментировал поражение своей команды в матче плей-офф Лиги чемпионов против БАТЭ. Специалист считает, что хозяевам в некоторой мере повезло.

    «Мы играли хорошо, создали несколько опасных моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Претензий к команде у меня нет. В первом тайме у нас было больше голевых возможностей, однако определяющим фактором, повлиявшим на исход поединка, стало удаление нашего игрока. После перерыва пришлось много обороняться. Путем замен хотел ускорить игру, однако очень тяжело действовать на чужом поле, когда почти все трибуны болеют против тебя. Во втором тайме ребята полностью отдавались игре, но в меньшинстве было трудно.

    Даже если бы закончили 0:0, нам бы все равно пришлось бы забивать дома. В родных стенах у нас будет отличная поддержка и классная атмосфера, так что надеюсь на лучший результат. Но соперника уважаем, БАТЭ – это команда уровня групповой стадии Лиги чемпионов. Тем не менее, возможно, хозяевам сегодня повезло – они также могли пропустить. В любом случае все решится в Белграде», – сказал Милинкович.

    Источник: УЕФА

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    19.08.2015 08:27
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