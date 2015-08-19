Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Гамула:«В суде бы меня простили, а здесь все было решено»

    Известный футболист и тренер Игорь Гамула вспомнил эпизод с дисквалификацией в бытность главного тренера «Ростова». Тогда Гамула в интервью заявил следующее: « Есть ли у нас виды на Ангбва? У нас и так шесть чeрных, ты что, хочешь мне седьмого? Он просто живeт тут, в Ростове». В итоге тренер был дисквалифицирован на пять матчей,

    «Кое-кто меня неправильно понял. Никогда во мне не было расизма! Я всех люблю! Ну да, пошутил. Хорошее настроение, первая победа, эмоции перли… Хотелось, чтоб радостно было не только мне, а всем вокруг. Говорил с воодушевлением. Старался.

    Возьми, да скажи: “У меня и так шесть черных”. А какие они – зеленые? Не пойму! Скажи я – “темнокожих”, забыли бы сразу. Как можно было не догадаться, что кто-то не понимает шутки? Тупость моя! Я люблю африканцев! Всегда и везде у меня их было много.

    Тогда-то поначалу-то все было тихо – даже Григорьянц сказал: “Никаких разбирательств не случится”. Потом господин Толстых решил, что должно быть иначе. Я ведь его тысячу лет знаю! Почему мне и обидно было!

    Еду в машине, звонит Шикунов: “Елки-палки, какая-то чепуха назревает. Надо быстренько что-то сказать”. Я вроде все объяснил. Затихло. А дней через десять – снова. В команде началось движение среди темнокожих футболистов.

    Я собрал их, и покаялся! Мне не зазорно! Раз считают, что обидел – пожалуйста, извиняюсь. Потом отправился на КДК, там уважаемые люди. Салькову говорю: “Владимир Максимович, вы ж меня знаете…” Так сразу сделал вид, будто впервые меня видит. Если б я в суде так выступал – мне что угодно простили бы. Прямо из зала выпустили бы. Выходим, юристы мне шепчут: “Теперь-то все будет нормально. После такой речи совещаться они будут долго…” Я кофе допить не успел – вызвали! Все было решено!» – рассказал Гамула.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2015 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997366
    numo439495
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+