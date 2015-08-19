Гамула:«В суде бы меня простили, а здесь все было решено»

Известный футболист и тренер Игорь Гамула вспомнил эпизод с дисквалификацией в бытность главного тренера «Ростова». Тогда Гамула в интервью заявил следующее: « Есть ли у нас виды на Ангбва? У нас и так шесть чeрных, ты что, хочешь мне седьмого? Он просто живeт тут, в Ростове». В итоге тренер был дисквалифицирован на пять матчей,

«Кое-кто меня неправильно понял. Никогда во мне не было расизма! Я всех люблю! Ну да, пошутил. Хорошее настроение, первая победа, эмоции перли… Хотелось, чтоб радостно было не только мне, а всем вокруг. Говорил с воодушевлением. Старался.

Возьми, да скажи: “У меня и так шесть черных”. А какие они – зеленые? Не пойму! Скажи я – “темнокожих”, забыли бы сразу. Как можно было не догадаться, что кто-то не понимает шутки? Тупость моя! Я люблю африканцев! Всегда и везде у меня их было много.

Тогда-то поначалу-то все было тихо – даже Григорьянц сказал: “Никаких разбирательств не случится”. Потом господин Толстых решил, что должно быть иначе. Я ведь его тысячу лет знаю! Почему мне и обидно было!

Еду в машине, звонит Шикунов: “Елки-палки, какая-то чепуха назревает. Надо быстренько что-то сказать”. Я вроде все объяснил. Затихло. А дней через десять – снова. В команде началось движение среди темнокожих футболистов.

Я собрал их, и покаялся! Мне не зазорно! Раз считают, что обидел – пожалуйста, извиняюсь. Потом отправился на КДК, там уважаемые люди. Салькову говорю: “Владимир Максимович, вы ж меня знаете…” Так сразу сделал вид, будто впервые меня видит. Если б я в суде так выступал – мне что угодно простили бы. Прямо из зала выпустили бы. Выходим, юристы мне шепчут: “Теперь-то все будет нормально. После такой речи совещаться они будут долго…” Я кофе допить не успел – вызвали! Все было решено!» – рассказал Гамула.