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    Клозе: «Не знаю, смогу ли сыграть в ответном матче»

    Нападающий «Лацио» Мирослав Клозе сказал, что победа над «Байером» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов оставляет команде хорошие шансы на проход в групповой этап турнира. В то же время форвард отметил, что из-за травмы, полученной в первом тайме, может пропустить ответную встречу.

    «Такой результат может быть хорошим для нас, но еще ничего не закончено. Я видел много домашних игр «Байера». Но я думаю, что мы можем пройти дальше, так как нас теперь устраивает любая ничья. В первый раз в сезоне мы сыграли действительно важный матч, и мы справились.

    Когда я попал в штангу в первом тайме, моя нога немного растянулась. А во время следующей пробежки я почувствовал боль в бедре. Посмотрим, что покажет обследование. Не знаю, смогу ли я сыграть в ответном матче. Я надеюсь, что травма не очень серьезная, но у меня есть опасения, что она может быть серьезной», – сказал Клозе.

    Источник: Football Italia

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    19.08.2015 07:07
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    Комментарии (2)
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    Ftg
    1439972728
    Клозе ты же немец наполовину, зачем ты Кисслинга локтем по голове стукнул? :)
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    ologreds
    1694997366
    numo439489
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