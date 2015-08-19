Клозе: «Не знаю, смогу ли сыграть в ответном матче»

Нападающий «Лацио» Мирослав Клозе сказал, что победа над «Байером» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов оставляет команде хорошие шансы на проход в групповой этап турнира. В то же время форвард отметил, что из-за травмы, полученной в первом тайме, может пропустить ответную встречу.

«Такой результат может быть хорошим для нас, но еще ничего не закончено. Я видел много домашних игр «Байера». Но я думаю, что мы можем пройти дальше, так как нас теперь устраивает любая ничья. В первый раз в сезоне мы сыграли действительно важный матч, и мы справились.

Когда я попал в штангу в первом тайме, моя нога немного растянулась. А во время следующей пробежки я почувствовал боль в бедре. Посмотрим, что покажет обследование. Не знаю, смогу ли я сыграть в ответном матче. Я надеюсь, что травма не очень серьезная, но у меня есть опасения, что она может быть серьезной», – сказал Клозе.