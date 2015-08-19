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    Жезуш: «Верю, что сможем забить и в России»

    Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш поделился впечатлениями от прошедшего первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против московского ЦСКА.

    «Спортинг» провел отличную игру против сильной команды. Мы знали, что Мусу будет очень тяжело остановить, так что я должен похвалить парней за то, что Ахмед так и не забил. Теперь у нас есть все шансы, чтобы выйти в групповой этап – верю, что нам удастся забить и в России. Кстати, я недоволен эпизодом с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА. Игрок сыграл рукой в собственной штрафной, и никто этого не видит. Тут не помогут ни пять, ни шесть судей», – приводит слова Жезуша официальный Twitter клуба.

    Напомним, в итоге «Спортинг» одержал победу со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2015 00:14
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    Комментарии (5)
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    AlexKane
    1439933812
    Да там даже если Дырофей не накосячит то защитники ему в этом помогут
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    sour12
    1439945226
    да если игра будет в атаку на все сто конечно 3-4 отгрузят кони ...и один вконце уж пропустят Жезуш ты прав =)))
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    Слуцкий
    1439968731
    все зависит от твоих парней Жезуш в тот же футбол что и в Лисабоне таеого уже как минимум не повториться .Забить вы забьёте вопрос только сколько мы забьем.Я думаю нельзя пропускать надо забивать один гол и сразу забивать второй если спортинг засуетиться можно и третий и в итоге победить 3:1
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    ologreds
    1694997366
    numo439475
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