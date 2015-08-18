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    • «Спортинг» – ЦСКА. Думбия сыграет с первых минут, Натхо – в запасе

    «Спортинг» – ЦСКА. Думбия сыграет с первых минут, Натхо – в запасе

    Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на предстоящий первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

    Отдельно стоит сказать о том, что с первых минут на поле появится вернувшийся в стан армейцев нападающий Сейду Думбия, в то время как полузащитник Бибрас Натхо остался на скамейке запасных.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Муса, Еременко, Тошич, Думбия.

    Напомним, портал «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этого матча, начиная с 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2015 20:37
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    Комментарии (14)
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    Ele13
    1439920012
    Удачи ЦСКА. Соперник проходимый, не МЮ или Лацио. Нужна группа ЛЧ.
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    Измайловский Кочегар
    1439920649
    Удачи, армия!
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439920946
    Спортинг послабее, но главное не почивать на лаврах, думаю Слуцкий знает,что делать! Вся РОССИЯ смотрит, ЛЕНЯ
    Ответить
    Temio
    1439921221
    Очень будет нужно забивать и главное не ПРОПУСТИТЬ PS Для Игоря.
    Ответить
    За Спартак1922
    1439921669
    Сегодня станем свидетелями знаменательного события!) Игорек, ждем 30-й, юбилейный))
    Ответить
    За Спартак1922
    1439922626
    Лiл. Почему мой комментарий удален?
    Ответить
    fc-arsenal1989
    1439923146
    Цска в форме....так что выиграет. Дзага сделает игру))
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    Зенит 2015
    1439925959
    Пенальти был, но Левий Пеньдель его не забил, потому что негру инициативу отдали!
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    Зенит 2015
    1439929815
    Вот так всегда! Великому Зениту серебряный признанный призёр чемпионата 2014/2015 г., ФК Краснодар, с офсайда забили! И, ничего!? бывает Конифея -Мордобойца, который в данный момент, к великому сожалению, второй гол пропускает, с поля не удаляют, при этом заставляют ФК Краснодар отдать "серебро" мотивируя бредом об исключительности и опыте ЦСКА в ЛЧ, что является полнейшим бредом.
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    ologreds
    1694997368
    numo439456
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