Кержаков планирует поехать в мадридский «Реал»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков подтвердил информацию, что он проходит стажировку в «Севилье». Более того, форвард сборной России планирует приехать и на базу мадридского «Реала».

«В «Севилье» удалось пообщаться с главным тренером команды Унаи Эмери. Он в курсе дел, происходящих в российском футболе. Ему известно о переменах в «Спартаке». Конечно, он следит и за работой Виллаш-Боаша в «Зените». Скоро я отправляюсь в Мадрид, где по той же самой программе пройду короткую стажировку в «Реале». Надеюсь, удастся пообщаться не только с руководителями клуба, но и с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. Пока я использую время, чтобы набраться опыта и обо всем увиденном доложу руководству «Зенита», – сказал Кержаков