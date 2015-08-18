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    Кержаков планирует поехать в мадридский «Реал»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков подтвердил информацию, что он проходит стажировку в «Севилье». Более того, форвард сборной России планирует приехать и на базу мадридского «Реала».

    «В «Севилье» удалось пообщаться с главным тренером команды Унаи Эмери. Он в курсе дел, происходящих в российском футболе. Ему известно о переменах в «Спартаке». Конечно, он следит и за работой Виллаш-Боаша в «Зените». Скоро я отправляюсь в Мадрид, где по той же самой программе пройду короткую стажировку в «Реале». Надеюсь, удастся пообщаться не только с руководителями клуба, но и с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. Пока я использую время, чтобы набраться опыта и обо всем увиденном доложу руководству «Зенита», – сказал Кержаков

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2015 18:22
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    Комментарии (7)
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    kidd-75
    1439915612
    Пошло-поехало
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    Kosh@rik
    1439916939
    ну может так будет лучше, ушел в общем то когда надо уходить, если нет практики, а АВБ хоть и ноет про лимит но выпускать его не хотел, сей час хоть поедет посмотрит чем в Испании тренеры занимаются ...
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    vyacheslaff
    1439918019
    Да уж... видно человек настолько футбол любит...что готов в него НЕ играть при любом случае. Да собственно таких у нас процентов 80%
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    Ахад
    1439922062
    "поехать в мадридский реал"...бомбардир сменил соккер:)
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    AnGeL Di MaRiA
    1439977474
    "Пока я использую время, чтобы набраться опыта". Вспомним что ему 32 года)) набирается опыта до сих пор)
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    ologreds
    1694997368
    numo439442
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