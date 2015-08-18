Кержаков проходит стажировку в «Севилье»

Стала известна причина по которой нападающий «Зенита» Александр Кержаков не появляется на тренировках второй команды сине-бело-голубых. В настоящий момент форвард находится в расположении испанской «Севильи», в которой он проходит стажировку и изучает основные аспекты взаимодействия главного тренера и спортивного директора.

Ожидается, что в ближайшее время игрок вернется в Санкт-Петербург, объявит о завершении карьеры футболиста и войдет в структуру «Зенита».

Напомним, что Кержаков выступал за «Севилью» в период с 2007 по 2008 год, после чего вернулся в РФПЛ в московское «Динамо».