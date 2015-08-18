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    Кержаков проходит стажировку в «Севилье»

    Стала известна причина по которой нападающий «Зенита» Александр Кержаков не появляется на тренировках второй команды сине-бело-голубых. В настоящий момент форвард находится в расположении испанской «Севильи», в которой он проходит стажировку и изучает основные аспекты взаимодействия главного тренера и спортивного директора.

    Ожидается, что в ближайшее время игрок вернется в Санкт-Петербург, объявит о завершении карьеры футболиста и войдет в структуру «Зенита».

    Напомним, что Кержаков выступал за «Севилью» в период с 2007 по 2008 год, после чего вернулся в РФПЛ в московское «Динамо».

    Источник: 100ТВ

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    18.08.2015 17:44
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    Комментарии (14)
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    sour12
    1439911955
    Олич в 35 в буденслиге по 10-20 мячей клипает )))))))
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    джон базелон
    1439912539
    Слабак,с паспортом в нашем чемпионате,в любую команду,а он........
    Ответить
    Deleted user
    1439914572
    Test
    Ответить
    Каратель
    1439914721
    местных птиц вокруг стадиона пугает
    Ответить
    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439916081
    а ПИРЛО продолжает радовать нас своей игрой.Олич забивает пусть и не так много, но играет и бьется. А Кержаков познает АЗЫ
    Ответить
    ФОКС АРМЕЙСКИЙ
    1439918334
    неужели ЭТО УГ ещё будет футболом заниматься после завершения карьеры???
    Ответить
    firewing
    1439920594
    А как же "...буду бить"?
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1439931075
    НАДО ИСПЫТЫВАТЬ УВАЖЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ БОМБАРДИРУ СБОРНОЙ ЗА ВСЁ ВРЕМЯ
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    Айзен 87
    1439934484
    рашка не держит конкуренцию в европе(погреб исключение)
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    ologreds
    1694997370
    numo439439
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