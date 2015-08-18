Чебан: «Уфе» очень повезло, что их покажут по телевизору»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан не видит проблемы в том, что матч 6-го тура РФПЛ «Уфа» – «Локомотив» будет показан по федеральному каналу после переноса игры «Рубин» – «Зенит» из-за участия казанской команды в еврокубках.

«Каждый матч стоит особняком, у отдельно взятого клуба свои задачи. Мы радуемся за «Уфу», что она так серьезно подошла к нынешнему чемпионату. Уверен, нас ждет интереснейший матч, и мы останемся довольны. «Уфе» очень повезло – их вновь покажут по федеральному каналу. Отличная команда, новый стадион, великолепный город, который умеет принимать болельщиков», – заявил Чебан.