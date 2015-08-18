Текстовая трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Брюгге» – на «Бомбардире»

«Манчестер Юнайтед» не принимал участие в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, поэтому со всей ответственностью подходит к играм с «Брюгге». Второй год подряд пропустить самый престижный клубный турнир Европы было бы настоящей катастрофой для команды Луи ван Гаала.

Безусловно, англичане являются большими фаворитами данного противостояния, но, как отметил наставник бельгийской команды Мишель Прюдомм, в спорте не всегда побеждает более сильный и всегда находится место сенсациям.

«Бомбадир» предлагает вам текстовую трансляцию матча. Комментировать для вас игру будет Ковалев Андрей, начало встречи – в 21:45 мск.