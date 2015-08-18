Главный тренер «Партизана»: «Наших игроков продержали два часа в белорусском аэропорту»

Главный тренер белградского «Партизана» Зоран Милинкович на пресс-конференции в преддверии матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против БАТЭ рассказал, почему его команда на несколько часов застряла в минском аэропорту.

«Честно говоря, для нас это стало неприятным сюрпризом. Ведь речь идет о футбольной команде, которая прилетела в Беларусь по вполне понятным причинам, и, разумеется, мы не ожидали, что могут возникнуть какие-то проблемы. Наших игроков продержали на границе два часа. Конечно, меня взволновала эта ситуация. Если бы команде пришлось ждать больше, я обратился бы в посольство Сербии. Мы ведь так до конца и не поняли, в чем дело. Речь шла о каком-то страховании. В сущности, формальность…



Могу гарантировать, что БАТЭ, когда отправится в Сербию, пройдет нашу границу за пять минут. Тем не менее мы здесь, чтобы дарить радость людям — играть в футбол. Поэтому, несмотря на все трудности, мы продолжим делать свое дел», сказал Милинкович.



