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    • Главный тренер «Партизана»: «Наших игроков продержали два часа в белорусском аэропорту»

    Главный тренер «Партизана»: «Наших игроков продержали два часа в белорусском аэропорту»

    Главный тренер белградского «Партизана» Зоран Милинкович на пресс-конференции в преддверии матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против БАТЭ рассказал, почему его команда на несколько часов застряла в минском аэропорту.

    «Честно говоря, для нас это стало неприятным сюрпризом. Ведь речь идет о футбольной команде, которая прилетела в Беларусь по вполне понятным причинам, и, разумеется, мы не ожидали, что могут возникнуть какие-то проблемы. Наших игроков продержали на границе два часа. Конечно, меня взволновала эта ситуация. Если бы команде пришлось ждать больше, я обратился бы в посольство Сербии. Мы ведь так до конца и не поняли, в чем дело. Речь шла о каком-то страховании. В сущности, формальность…

    Могу гарантировать, что БАТЭ, когда отправится в Сербию, пройдет нашу границу за пять минут. Тем не менее мы здесь, чтобы дарить радость людям — играть в футбол. Поэтому, несмотря на все трудности, мы продолжим делать свое дел», сказал Милинкович.


    Источник: Pressball

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    18.08.2015 09:14
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    Комментарии (3)
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    VIPded
    1439884025
    Скажите спасибо, что к уборочной не привлекли...)))
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    новопавловск
    1439930802
    Чушь несете!
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    ologreds
    1694997372
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