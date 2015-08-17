АПЛ. «Ливерпуль» нанес поражение «Борнмуту»

Второй тур АПЛ закрывал матч между «Ливерпулем» и «Борнмутом». Для «скаузеров» это был отличный шанс заявить о себе в новом сезоне чемпионата, и гол новобранца команды Кристиана Бентеке позволил «мерсисайдцам» одержать вторую победу подряд. В итоге «Ливерпуль» стал одной из четырех команд, имеющих в своем активе шесть очков из шести разыгранных, наряду с двумя командами из Манчестера и «Лестером».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур

Ливерпуль – Борнмут – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Бентеке, 25.