Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    АПЛ. «Ливерпуль» нанес поражение «Борнмуту»

    Второй тур АПЛ закрывал матч между «Ливерпулем» и «Борнмутом». Для «скаузеров» это был отличный шанс заявить о себе в новом сезоне чемпионата, и гол новобранца команды Кристиана Бентеке позволил «мерсисайдцам» одержать вторую победу подряд. В итоге «Ливерпуль» стал одной из четырех команд, имеющих в своем активе шесть очков из шести разыгранных, наряду с двумя командами из Манчестера и «Лестером».

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур

    Ливерпуль – Борнмут – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Бентеке, 25.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2015 23:54
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    95-shishani-95
    1439853351
    Хороший дебют! С победой Ливерпуль!
    Ответить
    dzvinka
    1439871954
    ну... если справедливо - совсем чуточку лучше чем в прошлом матче, но все еще с огромным скрипом. Причем дорогущий Фирмино выйдя в первом туре в конце на заменку действительно усилил, а вчера вышел - и не понял зачем он вышел... вообще минусовая замена получилась, хотя и Айб к тому времени партачил уже 100% мячей попадающих к нему (ну а до того он партачил 70%)...
    Ответить
    ologreds
    1694997374
    numo439364
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+