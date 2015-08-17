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    РФПЛ. «Уфа» обыграла «Мордовию»

    В заключительном матче 5-го тура РФПЛ «Мордовия» принимала «Уфу». Саранской команде необходимо было набирать очки, так как в предыдущих четырех турах ни одной победы им одержать не удалось. Однако «Мордовия» не смогла поправить свое турнирное положение и на этот раз: благодаря голу Дмитрия Стоцкого на 81 минуте победу праздновали игроки «Уфы».

    Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

    Мордовия (Саранск) – Уфа – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Стоцкий, 81.

    Мордовия: Ревишвили, Тишкин, Перендиа, Рыков, Шитов, Стеванович, Власов, Иванов (Шипицин, 57), Мухаметшин, Ле Таллек (Игнатович, 74), Самодин (Бобер, 82).

    Уфа: Юрченко, Кацалапов, Сухов, Тумасян, Осипов, Стоцкий, Сафрониди (Фомин, 21), Засеев, Марсиньо (Верховцев, 85), Зинченко (Пурье, 62), Игбун.

    Предупреждения: Стеванович, 56; Марсиньо, 58; Шитов, 90+1.

    Судья: Алексей Еськов (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2015 21:11
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    Комментарии (4)
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    Fedor Caligula
    1439835427
    Молодец земеля!!! Калининград рулит)))
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    Azik82UFA
    1439836784
    Пурье красава ушёл увидел преподнёс,а Стоцкий всегда где надо молодца
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    343443
    1439896159
    обидно за мордовию
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    ologreds
    1694997376
    numo439349
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