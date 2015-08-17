РФПЛ. «Уфа» обыграла «Мордовию»

В заключительном матче 5-го тура РФПЛ «Мордовия» принимала «Уфу». Саранской команде необходимо было набирать очки, так как в предыдущих четырех турах ни одной победы им одержать не удалось. Однако «Мордовия» не смогла поправить свое турнирное положение и на этот раз: благодаря голу Дмитрия Стоцкого на 81 минуте победу праздновали игроки «Уфы».

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

Мордовия (Саранск) – Уфа – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Стоцкий, 81.

Мордовия: Ревишвили, Тишкин, Перендиа, Рыков, Шитов, Стеванович, Власов, Иванов (Шипицин, 57), Мухаметшин, Ле Таллек (Игнатович, 74), Самодин (Бобер, 82).

Уфа: Юрченко, Кацалапов, Сухов, Тумасян, Осипов, Стоцкий, Сафрониди (Фомин, 21), Засеев, Марсиньо (Верховцев, 85), Зинченко (Пурье, 62), Игбун.

Предупреждения: Стеванович, 56; Марсиньо, 58; Шитов, 90+1.

Судья: Алексей Еськов (Москва).