Карпин: «Что тут оценивать, на табло 0:4»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин не стал искать оправдания после разгромного поражения от «Томи» в 7-м туре ФНЛ (0:4). По мнению специалиста, томская команда намного более мастеровитая.

«Что здесь оценивать, на табло все видно. На данный момент расстановка сил такая, по игре что-то комментировать смысла нет. Сами сегодня все видели — моменты были. И выход один на один был, и с двух метров по воротам не попали. Чего не хватает? Видимо, мастерства. «Томь» не зря носит звание одного из фаворитов ФНЛ», — заявил Карпин.