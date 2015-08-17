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    Карпин: «Что тут оценивать, на табло 0:4»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин не стал искать оправдания после разгромного поражения от «Томи» в 7-м туре ФНЛ (0:4). По мнению специалиста, томская команда намного более мастеровитая.

    «Что здесь оценивать, на табло все видно. На данный момент расстановка сил такая, по игре что-то комментировать смысла нет. Сами сегодня все видели — моменты были. И выход один на один был, и с двух метров по воротам не попали. Чего не хватает? Видимо, мастерства. «Томь» не зря носит звание одного из фаворитов ФНЛ», — заявил Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2015 19:42
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    Комментарии (11)
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    proеzd2
    1439830019
    оценивать не чего.
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    Ele13
    1439830480
    7 туров, 0 голов, 5 пропущенных. Тяжело, видно, Валере к ФНЛ привыкать.
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    Artemrud
    1439830555
    иди сюда волера
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    salonik
    1439831396
    Валера привил армавиру спартаковский дух)
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    plusnindimon
    1439831913
    Бездарность она и в ФНЛ бездарность, клоун-шоумен
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    Big_bearrr
    1439832632
    Валероверим
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    Flydis
    1439833139
    А еще он негров не любит.
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    Tiran-spec777
    1439836050
    Валера, прежде чем комментировать других, лучше в своей команд порядок наведи! Тряпло!!!
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    343443
    1439897854
    валере пора подумать об отставке.и идти тренировать какую нибудь любительскую команду
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    ologreds
    1694997376
    numo439339
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