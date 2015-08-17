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    • ФИФА запросила у РФС дополнительные данные по «делу Фримпонга»

    ФИФА запросила у РФС дополнительные данные по «делу Фримпонга»

    РФС до 21 августа должен предоставить ФИФА документы, касающиеся ситуации с удалением ганского футболиста «Уфы» Эммануэля Фримпонга в матче 1-го тура чемпионата России с московским «Спартаком».

    «ФИФА дополнительно запросила копию решения и видеозаписи, которые изучал КДК РФС», – сказал секретарь КДК РФС Александр Кузьмин.

    Матч «Спартак» – «Уфа» состоялся 17 июля в Москве и завершился вничью – 2:2. В первом тайме Фримпонг был удален с поля за то, что показал неприличный жест в сторону трибун. По словам ганского игрока, он повел себя подобным образом в связи с тем, что один из болельщиков «Спартака» позволил в его адрес оскорбления расистского характера.

    Позднее КДК РФС не обнаружил доказательств того, чтобы кто-либо из болельщиков красно-белых оскорбил Фримпонга. В результате московский клуб избежал наказания, а игрок был дисквалифицирован на два матча.

    После инцидента ФИФА попросила РФС предоставить информацию о расследовании обстоятельств удаления Фримпонга. 28 июля РФС направил необходимые документы в ФИФА.

    Источник: ТАСС

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    17.08.2015 16:22
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    Комментарии (3)
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    Alek7183
    1439825630
    Пусть едет куда нибудь, замучил, сам -то как о в сторону Джерарда высказывался.
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    Спартак-воин
    1439833917
    мерзких черноопик
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    ologreds
    1694997378
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