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    • Роджерс: «Балотелли прекрасно понимает ситуацию, в которой находится»

    Роджерс: «Балотелли прекрасно понимает ситуацию, в которой находится»

    Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс рассказал о перспективах форварда Марио Балотелли.

    «Балотелли прекрасно понимает ситуацию. Он все про нее знает. Мне нечего добавить. Все игроки знают, в какой ситуации они находятся.

    Я не собираюсь говорить про Марио, когда я могу говорить про остальных 25 игроков. Я всегда буду относиться к людям с уважением.

    Если футболист хочет играть, то он может найти выход из подобной ситуации, я уверен. Если он этого не делает, то он должен понимать, где оказался», – сказал Роджерс.

    Источник: Sports.ru

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    17.08.2015 13:39
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    astan4o
    1439808622
    Короче Марио не хочет доказывать на тренировках что он достоин основы, ведь он пуп земли, победитель ЛЧ и лучший молодой игрок 2010 года, вице-чемпоина Евро-2012, Чемпион Англии и трехкратный обладатель скудетто, поэтому он не хочет работать в поте лица, и думает что ему должно быть гарантировано место в основе
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    dzvinka
    1439871668
    вчера сидел на трибунах разфуфіреній как телка и с серьгами как у его предков папуасов которые впервые увидели стекляшки и глазированую керамику - но при этом так гордится собой.
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    ologreds
    1694997378
    numo439299
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