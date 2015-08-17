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    Веркаутерен: «Мы держали игру под контролем»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ против «Ростова» (1:1).

    «Мы контролировали игру и не давали сопернику много шансов. В защите мы слишком опускались и прессинговали игроков с мячом. Что касается нападения, то мы не брали на себя инициативу. В перерыве внесли изменения, стали играть выше. Мы рисковали, но, в итоге, у «Ростова» был всего один шанс – контратаки. Поздравляю игроков с тем, как они провели второй тайм. Могли и выиграть, но Сослан Джанаев совершил фантастическое спасение», – сказал бельгиец.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    17.08.2015 10:17
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