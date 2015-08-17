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    • Видеотрансляция игры «Ливерпуль» – «Борнмут» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция игры «Ливерпуль» – «Борнмут» – на «Бомбардире»

    Слабовато проведшей летнее трансферное окно и вообще весь прошлый сезон «Ливерпуль» во втором туре АПЛ сыграет с новичком соревнований, который существует на российские деньги. Старт у «красных» получился удачным: с минимальным счетом были повержены «гончары». Что бы там ни говорили про качество, главным мерилом в футболе всегда будет являться именно результат. Викторию тогда принес Филиппе Коутиньо, почему-то не вызванный в сборную Бразилии на ближайшие матчи.

    А вот «Борнмут» пока не познал вкус победы. Он проиграл крепко усилившейся «Астон Вилле», хоть и мальчиком для битья точно не выглядел. А каким он предстанет на «Энфилд Роуд»?

    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямые видео– и текстовую трансляции игры. Начало – в 22:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2015 07:27
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