Коноплянка: «В «Севилье» заведено принимать пищу синхронно»

Новоиспеченный футболист испанской «Севильи» Евгений Коноплянка рассказал о некоторых подробностях своей жизни в расположении андалусийского клуба.

«Со всеми общаюсь, коллектив очень дружен. Каждый поддерживает меня. Больше всего контактирую с моим соседом по комнате Денисом Суаресом. Знаю уже испанских фраз больше, чем бывший игрок киевского «Динамо» Бенуа Тремулинас — русских. Интересно, что поначалу мне дали переводчика, работавшего в России, но оказалось, что он знает русский язык не лучше как раз Тремулинаса.

В «Севилье» принято в столовой начинать кушать одновременно и ждать, пока все доедят. По незнанию этого я даже попал в неловкую ситуацию. А в целом здесь достаточно легко», – заявил Коноплянка.