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    • Коноплянка: «В «Севилье» заведено принимать пищу синхронно»

    Коноплянка: «В «Севилье» заведено принимать пищу синхронно»

    Новоиспеченный футболист испанской «Севильи» Евгений Коноплянка рассказал о некоторых подробностях своей жизни в расположении андалусийского клуба.

    «Со всеми общаюсь, коллектив очень дружен. Каждый поддерживает меня. Больше всего контактирую с моим соседом по комнате Денисом Суаресом. Знаю уже испанских фраз больше, чем бывший игрок киевского «Динамо» Бенуа Тремулинас — русских. Интересно, что поначалу мне дали переводчика, работавшего в России, но оказалось, что он знает русский язык не лучше как раз Тремулинаса.

    В «Севилье» принято в столовой начинать кушать одновременно и ждать, пока все доедят. По незнанию этого я даже попал в неловкую ситуацию. А в целом здесь достаточно легко», – заявил Коноплянка.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    17.08.2015 00:20
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Baisangur95reg
    1439763696
    И Срут Игроки Севильи тоже командой!Не начинают без Тренера !
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    arkadiya
    1439763966
    Удачи, даже они дают интервью на русском языке. Осторожно Женя, а то, и тебя включат в шорт лист невъездных в "украину"
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    ologreds
    1694997382
    numo439248
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