Кобелев: «Доказали, что мы — единая команда»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ против «Урала» (1:0).

«Все прошло по нашему плану. У нас были моменты, играли в свою игру. Надо учитывать, что у нас вышла в воскресенье молодежь. Она почему-то в концовке перестала думать, поднаелась. Хочу поблагодарить опытных наших футболистов, которые своим примером учат подрастающее поколение. Спрашиваете про уход Матье Вальбуэна? Он был ведущим игроков, и это на первых порах будет создавать проблемы. Незаменимых, однако, нет. Против «Урала» мы доказали, что являемся единым коллективом», – заявил наставник.