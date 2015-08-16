Видеотрансляция игры «Ростов» – «Крылья Советов» – на «Бомбардире»

Воскресная программа пятого тура РФПЛ закроется на теплом юге, где ростовчане примут «Крылья» из Самары. Команда Курбана Бердыева еще в прошлом, признанном в общем-то провальным сезоне слыла очень боевым коллективом, играющим, пусть и со всеми вытекающими из этого «бердыевскими» последствиями. В этом же году «Ростов» стоять на вылет явно не будет, а при благополучном стечении обстоятельств будет постоянно обиваться в зоне чуть выше середины. Комплект игроков, во всяком случае, и грамотный наставник тому очевидная предпосылка.

А вот «Крылья», если не брать стартовый выигранный матч в Махачкале, только проигрывают. Сыровата команда для РФПЛ еще, полагают скептики-эксперты. Набирать очки уже пора, а что будет в Ростове-на-Дону, узнаем вместе с нами.

«Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямые видео– и текстовую трансляцию матча.