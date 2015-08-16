Рахимов: «План на матч был «повязать» «Локомотив»

Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов рассказал, что получилось и что не получилось у его команды в матче 5-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0).

– План на матч был «повязать» «Локомотив». Просматривая матчи «железнодорожников» увидели, что команда хорошо контратакует. В позиционной атаке они себя чувствуют не очень уверенно. Мы сами очень плохо выходили в атаку и допускали технический брак. Нападение у нас хромает – мы понимаем. Важно было сегодня сыграть так.

– Почему Лебеденко не вышел на поле?

– Это связано с тем, что мы планировали играть, навязывая борьбу в середине поля.

– Можно сказать, учитывая проблемы в атаке, что результат хороший?

– На сегодняшний день каждое очко – на вес золота. Все смотрели статистику. Из 9 матчей здесь – только одна ничья. В остальных встречах уступили. Ничья – позитив, игра в атаке – негатив.

– Какие эмоции в связи с возвращением в Черкизово?

– Все знакомое, со многими я в хороших отношениях. Но сегодня я с «Тереком». Нужно выводить команду из этой ситуации. Она не трагичная. С первой победой многое может измениться.