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    Рахимов: «План на матч был «повязать» «Локомотив»

    Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов рассказал, что получилось и что не получилось у его команды в матче 5-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0).

    – План на матч был «повязать» «Локомотив». Просматривая матчи «железнодорожников» увидели, что команда хорошо контратакует. В позиционной атаке они себя чувствуют не очень уверенно. Мы сами очень плохо выходили в атаку и допускали технический брак. Нападение у нас хромает – мы понимаем. Важно было сегодня сыграть так.

    – Почему Лебеденко не вышел на поле?

    – Это связано с тем, что мы планировали играть, навязывая борьбу в середине поля.

    – Можно сказать, учитывая проблемы в атаке, что результат хороший?

    – На сегодняшний день каждое очко – на вес золота. Все смотрели статистику. Из 9 матчей здесь – только одна ничья. В остальных встречах уступили. Ничья – позитив, игра в атаке – негатив.

    – Какие эмоции в связи с возвращением в Черкизово?

    – Все знакомое, со многими я в хороших отношениях. Но сегодня я с «Тереком». Нужно выводить команду из этой ситуации. Она не трагичная. С первой победой многое может измениться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2015 16:56
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