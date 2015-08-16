«Динамо» – «Урал»: Кокорин не попал в заявку на матч

Стали известны заявки команд на матч 5-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Уралом». Стоит отметить, что нападающий московской команды Александр Кокорин не попал в заявку на матч. Впрочем, игрок не попадал в заявку команды и на два предыдущих матча, и тогда это связывали с небольшой травмой.

«Динамо»: Габулов, Морозов, Дьяков, Губочан, Козлов, Жирков, Зобнин, Денисов, Ташаев, Катрич, Ионов.

Запасные: Шунин, Лещук, Дуглас, Ротенберг, Живоглядов, Левин, Обольский, Сарамутин.

«Урал»: Жевнов, Хозин, Мартынович, Манучарян, Ставпец, Кулаков, Асеведо, Фонтанелло, Сапета, Ерохин, Емельянов.

Запасные: Арапов, Князев, Данцев, Ярошенко, Подберезкин, Бурмистров, Дорожкин, Фидлер, Тимофеев.

«Бомбардир.ру» проведет текстовую трансляцию этого матча.