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    «Динамо» – «Урал»: Кокорин не попал в заявку на матч

    Стали известны заявки команд на матч 5-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Уралом». Стоит отметить, что нападающий московской команды Александр Кокорин не попал в заявку на матч. Впрочем, игрок не попадал в заявку команды и на два предыдущих матча, и тогда это связывали с небольшой травмой.

    «Динамо»: Габулов, Морозов, Дьяков, Губочан, Козлов, Жирков, Зобнин, Денисов, Ташаев, Катрич, Ионов.
    Запасные: Шунин, Лещук, Дуглас, Ротенберг, Живоглядов, Левин, Обольский, Сарамутин.

    «Урал»: Жевнов, Хозин, Мартынович, Манучарян, Ставпец, Кулаков, Асеведо, Фонтанелло, Сапета, Ерохин, Емельянов.
    Запасные: Арапов, Князев, Данцев, Ярошенко, Подберезкин, Бурмистров, Дорожкин, Фидлер, Тимофеев.

    «Бомбардир.ру» проведет текстовую трансляцию этого матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2015 16:27
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    Комментарии (2)
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    aviaboss
    1439731863
    От игрался уй на скрипке,сильно музыку любил!!!!
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    ologreds
    1694997386
    numo439199
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