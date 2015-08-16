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    «Зенит» по-прежнему рассчитывает приобрести Семенова

    Как сообщают комментаторы телеканала «Наш футбол», питерский «Зенит» по-прежнему рассчитывает приобрести защитника «Терека» и сборной России Андрея Семенова.

    «Зениту» приписывали интерес к 26-летнему игроку еще год назад, но тогда петербуржцы в защитной линии ограничились приобретением Эсекьеля Гарая. Сейчас же после ужесточения лимита Андре Виллаш-Боаш уже был вынужден заменить в стартовом составе Доменико Кришито Александром Анюковым, и по слухам тренер «сине-бело-голубых» хочет добавить команде вариативности в обороне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2015 15:38
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    Комментарии (7)
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    Garrincha58
    1439729266
    опять кого еще хочет заполучить АВБ скоро всех с русскими паспортами захочет видеть АВБ может хватит уже тут розни разжигать и настраивать всех и вся против Зенита
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    Garrincha58
    1439729315
    Источник: Бомбардир.ру наверное в сартире сидит и все выдумывает
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    порт
    1439730218
    Жёлтая статейка. Зачем нам ещё один правый защитник? Вместо Смольникова или Анюкова?
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439731592
    СЕМЕНОВ= это полное дно.Поэтому побыстрее бы его приобрел зенит.Еще и в пару с Нету надо ставить!!! вот будет непробиваемый ЩИТ
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    VIPded
    1439732345
    Импортозамещение, однако... )))
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    ologreds
    1694997386
    numo439195
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